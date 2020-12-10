Мещеряков заявил, что «Локомотив» выступил в ЛЧ успешнее, чем в предыдущие сезоны

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоги выступления команды в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Команда Марко Николича заняла 4-е (последнее) место в своей группе и закончила свое выступление в еврокубках.

— В этом году у нас три ничьих, причем две из них — с командой топ-уровня, которой мы раньше постоянно крупно проигрывали, — сказал Мещеряков в комментарии «СЭ». — На мой взгляд, в этом году, именно по игре, мы выступили успешнее, чем в предыдущие сезоны, когда были одна победа и пять поражений. С другой стороны, мы все также не добились того результата, на который рассчитывали. При этом я соглашусь с главным тренером, что две последние игры нам не удались. Но если быть объективными, в этих матчах на результате сказались те проблемы с составом, которые просчитать заранее невозможно.

Вообще о таком сценарии выступления российских клубов в еврокубках, мы предупреждали еще весной. Говорили, что опасно сильно уплотнять график ради доигровки прошлогоднего чемпионата. В итоге отсутствие полноценной паузы между чемпионатами России, отсутствие тренировочных сборов, по моему мнению, наложило свой существенный отпечаток на неудовлетворительное выступление всех российских клубов в еврокубках. И как следствие — мы видим недобор очков в рейтинге УЕФА. Все это негативно скажется на всем отечественном футболе в ближайшие годы.

9 декабря «Локомотив» уступил «Баварии» (0:2) в матче 6-го тура группового турнира ЛЧ. Встреча прошла в Мюнхене (Германия).

(Сергей Федоров)