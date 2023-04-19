Мерет: «Вылет из Лиги чемпионов не отменяет фантастический сезон, который «Наполи» проводит»

Вратарь «Наполи» Алекс Мерет прокомментировал ничью с «Миланом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы, потому что хотели пройти дальше. Но это не отменяет фантастический сезон, который мы проводим», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерета.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».