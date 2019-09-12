Мэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов

Мэр Парижа Анн Идальго надеется, что Неймар поможет «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. По ее мнению, хорошая игра поможет бразильцу наладить отношения с фанатами.

— Неймар должен помочь нам победить, — сказала Идальго в эфире Tele Loisirs, когда ей подарили фотографию бразильской звезды рядом с Эйфелевой башней. — Мне нравится футбол, мне нравится эта команда, я полностью поддерживаю «ПСЖ». Парень, мы очень тебя любим.

Неймар должен помочь команде, которая сделал все, чтобы его заполучить. Парижане его очень хорошо приняли. Конечно, сейчас ему будет немного сложно с фанатами, но если он даст нам то, что может дать настоящий Неймар, думаю, что все будет прощено.