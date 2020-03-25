Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.

— Матч стал биологической бомбой, — приводит слова Гори Marca. - В то время мы не знали, что происходит. Первый заболевший в Италии был 23 февраля. Если вирус уже перемещался, 40 тысяч болельщиков, пришедших на стадион «Сан-Сиро», были заражены. Никто не знал, что вирус уже циркулирует среди нас. Многие смотрели игру в компании, вирус передавался от одного к другому.

Этот матч, конечно, не стал причиной всего, что произошло, потому что вспышка была в больнице с пациентом с непризнанной пневмонией.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.