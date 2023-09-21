Мендилибар: «Севилья» должна требовать от себя большего»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с «Лансом» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы начали неплохо и открыли счет. Но после того, как соперник забил ответный мяч, стало сложнее. «Ланс» прибавил в интенсивности атак, и все осложнилось. Гости не создали много моментов, но этого не сделали и мы сами. Мы должны требовать от себя большего», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

После первого тура "Севилья" и "Ланс" делят 2-3 место в группе B, имея по одному очку.