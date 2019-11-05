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Мемфис Депай: «У «Лиона» есть силы изменить ситуацию в группе»

04:16
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай перед матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» отметил, что главное — победа. По его мнению, «ткачи» способны изменить ситуацию в группе, в которой они идут на 3-м месте.

— Наш тренер любит играть в атакующий футбол и хочет, чтобы мы грамотно строили свои атаки, — цитирует пресс-служба УЕФА Депая. — Он заряжает нас позитивной энергией, и мы движемся в верном направлении.

Нам нужна будет помощь полного стадиона. Моя роль в команде предельно ясна. Я хочу быть ключевым игроком команды. Я буду делать все возможное, чтобы мы побеждали в каждом матче.

Главное — это победа. У нас есть силы изменить ситуацию. Мы не всегда успешно играли дома, но способны это исправить. У нас молодые ребята, и тренер пытается слепить хорошую команду.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027085/

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