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Мемфис Депай: «Сегодняшней победой «Лион» может гордиться»

06:45
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай после победы над «Лейпцигом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) признался, что ему понравилось играть под нападающим. Также он считает, что команда может гордиться результатом.

— Мне пришлась по нраву та роль, которую я сегодня исполнял, — цитирует пресс-служба УЕФА Депая. — Но было тяжело. Приходилось очень много бегать, порой мы слишком быстро теряли мяч, из-за чего я оказывался на мяче не так часто, как я люблю. Но ничего, в итоге я доволен.

Мне удалось создать несколько моментов. Конечно, было неприятно узнать, что мой второй гол не засчитан из-за офсайда, но игра мне понравилась. Мы — футболисты, и для нас самое главное — это победа. Полагаю, сегодняшней победой мы можем гордиться.

РБ Лейпциг — Лион

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027045/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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