Мемфис Депай: «Сегодняшней победой «Лион» может гордиться»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай после победы над «Лейпцигом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) признался, что ему понравилось играть под нападающим. Также он считает, что команда может гордиться результатом.

— Мне пришлась по нраву та роль, которую я сегодня исполнял, — цитирует пресс-служба УЕФА Депая. — Но было тяжело. Приходилось очень много бегать, порой мы слишком быстро теряли мяч, из-за чего я оказывался на мяче не так часто, как я люблю. Но ничего, в итоге я доволен.

Мне удалось создать несколько моментов. Конечно, было неприятно узнать, что мой второй гол не засчитан из-за офсайда, но игра мне понравилась. Мы — футболисты, и для нас самое главное — это победа. Полагаю, сегодняшней победой мы можем гордиться.

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