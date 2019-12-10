Нападающий «Лиона» Мемфис Депай перед матчем Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» отметил, что команда сфокусирована на игре.

— Важен каждый матч, и мы часто говорим об этом, — цитирует пресс-служба УЕФА Депая. — Вся наша команда полностью сфокусирована на предстоящей игре. Это отличная возможность для роста — и индивидуального, и командного. Нам нужно показать агрессивный футбол, и поддержка болельщиков будет иметь огромное значение.

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