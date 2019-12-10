Мемфис Депай: «Лига чемпионов — это отличная возможность для роста»
04:18
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай перед матчем Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» отметил, что команда сфокусирована на игре.
— Важен каждый матч, и мы часто говорим об этом, — цитирует пресс-служба УЕФА Депая. — Вся наша команда полностью сфокусирована на предстоящей игре. Это отличная возможность для роста — и индивидуального, и командного. Нам нужно показать агрессивный футбол, и поддержка болельщиков будет иметь огромное значение.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027117/?iv=true
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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