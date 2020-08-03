Мемфис Депай: «Если «Лион» пробьется в следующий раунд Лиги чемпионов, это будет серьезная заявка»

Форвард «Лиона» Мемфис Депай поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала французский клуб обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

— Я увидел командный дух и очень порадовался, — приводит слова Депая официальный сайт УЕФА. — «Юве» играл неважно, но прошло несколько месяцев, ситуация в корне изменилась. Теперь он провел больше матчей, чем мы, многие аспекты выглядят совершенно иначе. Зато пауза позволит мне сыграть в Лиге чемпионов. Я готов. Вот все, что я могу сказать.

С новыми правилами любой может считаться фаворитом. Все будет решаться в одиночных матчах. У «Ювентуса» есть игроки с богатым опытом выступлений в финале. У нас, напротив, много молодежи, которая почти не сталкивалась с таким давлением, как в финалах или в Лиге чемпионов. Поживем — увидим. Я знаю, что у нас голодная команда и что мы уж точно не боимся.

Выход в финальный турнир имел бы огромное значение. После тяжелого периода, когда мы все были заперты по домам, мы совсем недавно собрались снова, чтобы провести суперважный матч на выезде. Но давайте не будем забегать вперед. Сначала надо навести порядок у себя дома, добыть хороший результат в Турине. Если мы пробьемся в следующий раунд, это будет серьезная заявка.