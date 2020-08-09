Мем «очень плохая музыка» появился на британском портале. Его герой теперь радуется за «Барселону»

Популярный британский портал Bleacher Report опубликовал известное русское видео «Очень плохая музыка». В оригинале один из посетителей ночного клуба жалуется журналистке на плохую музыку, а затем внезапно начинает зажигательно танцевать.

Bleacher Report «надел» на него кепку «Барселоны» и пустил субтитрами шуточный «перевод» диалога:

— Как вы оцениваете шансы на победу в Лиге чемпионов?

— Я взволнован, у нас неплохие шансы взять трофей. Прошлые два сезона в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем» мы упускали преимущество в ответных матчах, и это был долбаный кошмар, честно говоря. К черту всю эту хрень про «быстро разыграли угловой»! Но знаете, может, в этот раз мы сможем сделать преимущество в пять голов на «Ноу Камп». Может, нам хватит этого, чтобы не проиграть в ответном матче.

— Но ответных матчей не будет.

— Что?

— Ответных матчей не будет.

— Не будет ответных матчей? Да вы шутите.

— Это правда. В оставшихся раундах будет только по одному матчу на нейтральном поле.

В этот момент «болельщик «Барселоны» пустился в пляс.

Лига чемпионов в этом сезоне из-за пандемии коронавируса будет доиграна в формате «финала восьми» — все четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут состоять из одноматчевого противостояния на нейтральном поле в Лиссабоне. Соперником «Барсы» станет «Бавария».