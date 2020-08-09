Мем «очень плохая музыка» появился на британском портале. Его герой теперь радуется за «Барселону»
Популярный британский портал Bleacher Report опубликовал известное русское видео «Очень плохая музыка». В оригинале один из посетителей ночного клуба жалуется журналистке на плохую музыку, а затем внезапно начинает зажигательно танцевать.
Bleacher Report «надел» на него кепку «Барселоны» и пустил субтитрами шуточный «перевод» диалога:
— Как вы оцениваете шансы на победу в Лиге чемпионов?
— Я взволнован, у нас неплохие шансы взять трофей. Прошлые два сезона в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем» мы упускали преимущество в ответных матчах, и это был долбаный кошмар, честно говоря. К черту всю эту хрень про «быстро разыграли угловой»! Но знаете, может, в этот раз мы сможем сделать преимущество в пять голов на «Ноу Камп». Может, нам хватит этого, чтобы не проиграть в ответном матче.
— Но ответных матчей не будет.
— Что?
— Ответных матчей не будет.
— Не будет ответных матчей? Да вы шутите.
— Это правда. В оставшихся раундах будет только по одному матчу на нейтральном поле.
В этот момент «болельщик «Барселоны» пустился в пляс.
Лига чемпионов в этом сезоне из-за пандемии коронавируса будет доиграна в формате «финала восьми» — все четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут состоять из одноматчевого противостояния на нейтральном поле в Лиссабоне. Соперником «Барсы» станет «Бавария».
When Barcelona realise they don't have to play any more second legs in the Champions League... pic.twitter.com/6FkLn06JZF— B/R Football (@brfootball) August 8, 2020