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Медведев объяснил, почему Барриос прилетел в Лондон позже «Зенита»

15:19
Вильмар Барриос. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о деталях перелета колумбийского полузащитника клуба Вильмара Барриоса и подтвердил, что сегодня он сможет сыграть в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

— Утром Барриос вылетел из Москвы и уже приземлился в Лондоне. Это осуществить было бы невозможно без поддержки Российского футбольного союза и наших пограничных служб. После поездки в сборную Колумбии у Барриоса оказались проштампованы все страницы загранпаспорта, ему пришлось получать новый, а визу было поздно делать. Консульство Колумбии в Москве пошло нам навстречу, а благодаря поддержке РФС удалось договориться с британскими властями. Неоценима поддержка РФС и на этапе, когда решалась судьба Малкома и Клаудиньо. РФС сделал максимум того, что можно было, и даже больше.

— Как сам Барриос принял эту ситуацию?

— Окно международных матчей в сентябре было продлено. Плохо, что игроки европейских клубов вышли на поле через два часа после прилета. Если Сергей Семак решит, что Барриос готов сыграть в основе, то он попадет с воздушного корабля на футбольный бал. Эта тема сейчас находится в центре внимания и ФИФА, и УЕФА. Надеюсь, в дальнейшем уже не будет таких экстремальных ситуаций. Хочется, чтобы игроки в нормальном режиме уезжали в расположение своих национальных команд. Важность игр за сборную не обсуждается. Это честь для любого игрока — представлять свою страну на международной арене.

Сегодня, 14 сентября, «Челси» на своем поле примет «Зенит», начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Челси — Зенит

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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