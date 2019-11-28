Медведев надеется, что соперники «Зенита» по группе в ЛЧ будут играть честно
28 ноября 2019, 12:44
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от победы команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Лионом» (2:0). Питерцы выйдут в плей-офф, если французский клуб не наберет очков больше них.
— Вчера вся команда показала хорошую игру, каждый игрок показал все, на что он способен, и это принесло положительный результат, — цитирует РИА «Новости» Медведева. — Впечатления после вчерашнего матча положительные, но самый главный матч еще впереди, и, к сожалению, не все зависит от нас. Будем надеяться, что участники нашей группы будут играть от души и по-честному. У нас все матчи важные, но последний матч самый главный.
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