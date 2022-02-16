Мбаппе забил 13 голов в последних 13 матчах в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0) забил победный гол.

Этот мяч стал 13-м для Мбаппе в последних 13 матчах турнира.

? Килиан Мбаппе забил 1?3? голов в последних 1?3? матчах в #ЛигаЧемпионов ? pic.twitter.com/LAhYiWGQV0 — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 15, 2022

Контракт 23-летнего футболист с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Всего в ЛЧ в составе французского клуба Мбаппе сыграл 45 матчей, забил 26 голов и отдал 27 результативных передач.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.