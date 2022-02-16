Мбаппе забил 13 голов в последних 13 матчах в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0) забил победный гол.
Этот мяч стал 13-м для Мбаппе в последних 13 матчах турнира.
Контракт 23-летнего футболист с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Всего в ЛЧ в составе французского клуба Мбаппе сыграл 45 матчей, забил 26 голов и отдал 27 результативных передач.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Новости