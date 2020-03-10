Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе вновь пропустил тренировку команды.

Как сообщает Goal.com, француз все еще болен, ему не удалось избавиться от болей в горле, из-за которых его освободили от занятий в понедельник.

Ближайший матч «ПСЖ» — ответная игра против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:2). Она состоится в среду, 11 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени. Встреча пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Мбаппе в нынешнем сезоне забил 30 голов во всех турнирах, включая пять — в Лиге чемпионов.