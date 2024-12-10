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10 декабря, 23:54

Мбаппе стал девятым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 50 голов

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился голом в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

25-летний футболист открыл счет на 10-й минуте игры, забив свой 50-й гол в турнире без учета квалификации.

Мбаппе стал девятым игроком в истории Лиги чемпионов, достигшим данной отметки. Ранее это удавалось Криштиану Роналду, Лионелю Месси, Роберту Левандовски, Кариму Бензема, Раулю, Руду ван Нистелрою, Томасу Мюллеру и Тьерри Анри.

На 36-й минуте матча с «Аталантой» француз получил повреждение и был заменен на Родриго.

Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом этого года, подписав контракт со «сливочными» до 2029-го.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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