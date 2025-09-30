Мбаппе сравнялся с Индзаги по количеству хет-триков в гостевых матчах ЛЧ

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил свой четвертый хет-трик в Лиге чемпионов в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» (5:0).

Также это третий его хет-трик в выездных матчах турнира. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Филиппо Индзаги.

«Реал» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Следующий матч испанская команда проведет 22 октября против «Ювентуса».