Мбаппе сравнялся с Анри по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил один гол в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0). Теперь на его счету 35 забитых мячей в еврокубке.

Как сообщает Opta, 24-летний француз вышел на второе место в истории турнира по этому показателю среди французских игроков. Он сравнялся с Тьерри Анри.

Лидирует в данном списке Карим Бензема, который за «Лион» и «Реал» забил в Лиге чемпионов 78 голов.

Также Мбаппе установил еще один рекорд. Забив за «ПСЖ» в седьмом сезоне Лиги чемпионов подряд, он сравнялся с Эдинсоном Кавани, который забивал в еврокубке за парижан с 2013 по 2020 год.