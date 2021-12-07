Мбаппе — самый молодой игрок, который забил 30 мячей в Лиге чемпионов
7 декабря, 23:48
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал дубль в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. Благодаря этому он установил новый рекорд.
30 — Kylian Mbapp? scored his 30th Champions League goal, becoming the youngest player to reach this milestone in the competition's history (22 years and 352 days). Fast. #PSGCLU pic.twitter.com/nYsXycvS11— OptaJean (@OptaJean) December 7, 2021
Как сообщает Opta, француз стал самым молодым игроком, который забил 30 мячей в Лиге чемпионов. Ему это удалось в возрасте 22 лет и 352 дней.
Также в этой игре дубль сделал Лионель Месси. В текущем сезоне Мбаппе провел 22 матча за «ПСЖ» и забил 11 мячей при 14 голевых передачах.
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