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Мбаппе — самый молодой игрок, который забил 30 мячей в Лиге чемпионов

7 декабря, 23:48
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал дубль в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. Благодаря этому он установил новый рекорд.

Как сообщает Opta, француз стал самым молодым игроком, который забил 30 мячей в Лиге чемпионов. Ему это удалось в возрасте 22 лет и 352 дней.

Также в этой игре дубль сделал Лионель Месси. В текущем сезоне Мбаппе провел 22 матча за «ПСЖ» и забил 11 мячей при 14 голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора
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