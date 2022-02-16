Мбаппе рассказал, как забил «Реалу» на последних минутах

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, как забил «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он стал автором единственного мяча на 94-й минуте.

«Получаю мяч, отрываюсь, ситуация 1 против 2, нападающий всегда в выигрышном положении в штрафной, а потом я прокидываю мяч между ногами Куртуа», — сказал Мбаппе в эфире Canal+.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.