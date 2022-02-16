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Сегодня, 01:39

Мбаппе рассказал, как забил «Реалу» на последних минутах

Мбаппе рассказал, как забил «Реалу»
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, как забил «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он стал автором единственного мяча на 94-й минуте.

«Получаю мяч, отрываюсь, ситуация 1 против 2, нападающий всегда в выигрышном положении в штрафной, а потом я прокидываю мяч между ногами Куртуа», — сказал Мбаппе в эфире Canal+.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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