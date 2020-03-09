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Мбаппе пропустил тренировку из-за боли в горле

16:27
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе пропустил последнюю тренировку команды. Как сообщает L'Equipe, француз был освобожден от занятий из-за боли в горле. Напомним, что ближайшим матчем «ПСЖ» станет ответная игра с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса.

Мбаппе в нынешнем сезоне забил 30 голов во всех турнирах, включая пять — в Лиге чемпионов.

ПСЖ — Боруссия Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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