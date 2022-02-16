«Я все еще игрок «ПСЖ». Мбаппе ответил на слухи про «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на слухи об уходе в мадрдидский клуб.

Нынешний контракт Мбаппе действует до конца июня 2022 года, поэтому 23-летний француз может перейти в «Реал» летом на правах свободного агента.

«Вы задаете слишком много вопросов про это. Правда в том, что мы говорим о «ПСЖ» и «Реале», двух больших клубах. Я все еще игрок «ПСЖ», и я сказал уже, что собираюсь отдать все свои силы ради парижской команды, и это нужно было показать делом. Я показал это здесь, и это нужно будет сделать на «Бернабеу», — сказал Мбаппе в эфире Canal+.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.