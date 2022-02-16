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«Я все еще игрок «ПСЖ». Мбаппе ответил на слухи про «Реал»

Мбаппе прокомментировал слухи о переходе в «Реал»
Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «ПСЖ» — «Реал» — 1:0. Кильян Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на слухи об уходе в мадрдидский клуб.

Нынешний контракт Мбаппе действует до конца июня 2022 года, поэтому 23-летний француз может перейти в «Реал» летом на правах свободного агента.

«Вы задаете слишком много вопросов про это. Правда в том, что мы говорим о «ПСЖ» и «Реале», двух больших клубах. Я все еще игрок «ПСЖ», и я сказал уже, что собираюсь отдать все свои силы ради парижской команды, и это нужно было показать делом. Я показал это здесь, и это нужно будет сделать на «Бернабеу», — сказал Мбаппе в эфире Canal+.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)
Килиан Мбаппе
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