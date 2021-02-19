Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

15:18
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей вторника и среды, информирует сайт УЕФА 19 февраля.

Французский форвард в первом гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1) оформил хет-трик.

Также на звание игрока недели в Лиге чемпионов претендовали: Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Эрлин Холанн («Боруссия» Д) и Сержиу Оливейра («Порту»).

Дополнительная информация:

https://uclpotw.uefa.com/#/en

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир