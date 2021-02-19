Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей вторника и среды, информирует сайт УЕФА 19 февраля.

Французский форвард в первом гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1) оформил хет-трик.

Также на звание игрока недели в Лиге чемпионов претендовали: Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Эрлин Холанн («Боруссия» Д) и Сержиу Оливейра («Порту»).