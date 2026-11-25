Мбаппе признан лучшим игроком матча «Реал» — ПСВ

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ, сообщает пресс-служба УЕФА.

Игра команд прошла во вторник, 24 ноября, в Мадриде и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

«Полные 90 минут от нападающего, который неустанно работал в первом тайме и стал ключевым для того, чтобы «Реал» находил пространство во втором, а также забил дважды», — отметила техническая наблюдательная группа УЕФА.

Мбаппе впервые забил в семи матчах Лиги чемпионов подряд. Всего на счету 27-летнего француза 76 голов в турнире за карьеру.