Мбаппе признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1). После игры 23-летнему француза вручили специальную награду.

Мбаппе на 9-й минуте открыл счет во встрече, а на 22-й — оформил дубль.

По итогам 1-го тура группу Н возглавляет «Бенфика» (3 очка), «ПСЖ» — второй (3 очко), «Ювентус» — третий (0 очко), «Маккаби» — четвертый (0 очков).

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».