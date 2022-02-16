Мбаппе признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал» (1:0).

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KYLIAN MBAPP?

MAN OF THE MATCH

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23-летний футболист стал автором единственного гола в игре, который принес победу французскому клубу. Также Мбаппе заработал пенальти, но Лионель Месси не реализовал его.

В матче против «Реала» форвард забил свой 13-й гол в последних 13 матча в Лиге чемпионов. Контракт футболист с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.