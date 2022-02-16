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Сегодня, 01:56

Мбаппе признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Реал»

Анна Горшкова
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал» (1:0).

23-летний футболист стал автором единственного гола в игре, который принес победу французскому клубу. Также Мбаппе заработал пенальти, но Лионель Месси не реализовал его.

В матче против «Реала» форвард забил свой 13-й гол в последних 13 матча в Лиге чемпионов. Контракт футболист с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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