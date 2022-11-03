Мбаппе: «Мы хотели занять первое место в группе, но что поделать — это футбол»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы вышли в плей-офф. Мы хотели занять первое место в группе, но что поделать — это футбол. Нам не всегда хватало уверенности, но это Лига чемпионов, и здесь победа важнее всего. Я рад, что забил и я рад, что мы выиграли. Посмотрим, что подарит нам жеребьевка», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).