Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:04

Мбаппе принял участие в тренировке «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в воскресенье, 12 февраля, в тренировке основного состава команды, сообщает L'Equipe.

Таким образом, футболист сохраняет шанс принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра состоится 14 февраля.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 команда дошла до финала турнира, где проиграла «Баварии» (0:1).

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Лига чемпионов: 1/8 финала — пары и расписание матчей
Феликс: «Челси» хочет выиграть Лигу чемпионов»
Нагельсманн прокомментировал предстоящий матч с «ПСЖ» в ЛЧ
Участие Мбаппе в первом матче «ПСЖ» против «Баварии» маловероятно
Источник: у некоторых игроков «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции перед матчем с «Монако»
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Источник: Месси восстановится к первому матчу с «Баварией» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагельсманн прокомментировал предстоящий матч с «ПСЖ» в ЛЧ
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости