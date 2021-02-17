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Мбаппе повторил достижение Шевченко и Пушкаша

14:34
Килиан Мбаппе. Фото Reuters Футболисты, забивавшие три и более гола в матче против «Барселоны» на «Камп Ноу». Фото "СЭ"
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе, сделавший хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1), пополнил уникальный список футболистов, забивавших каталонцам на ее стадионе три и более мяча во всех турнирах.

До Мбаппе это удавалось восьмерым футболистам.

А вот в Лиге чемпионов оформить хет-трик в столице Каталонии из игроков гостей ранее удавалось только Андрею Шевченко в 1997 году, когда киевское «Динамо» победило со счетом 4:0. Однако 22-летний Мбаппе стал первым, кто смог сделать это на стадии плей-офф.

(Денис АЛЬ-ЮСИФИ)

Футболисты, забивавшие три и более гола в матче против «Барселоны» на «Камп Ноу». Фото "СЭ"
Футболисты, забивавшие три и более гола в матче против «Барселоны» на «Камп Ноу». Фото «СЭ»

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