Мбаппе повторил достижение Шевченко и Пушкаша

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе, сделавший хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1), пополнил уникальный список футболистов, забивавших каталонцам на ее стадионе три и более мяча во всех турнирах.

До Мбаппе это удавалось восьмерым футболистам.

А вот в Лиге чемпионов оформить хет-трик в столице Каталонии из игроков гостей ранее удавалось только Андрею Шевченко в 1997 году, когда киевское «Динамо» победило со счетом 4:0. Однако 22-летний Мбаппе стал первым, кто смог сделать это на стадии плей-офф.

(Денис АЛЬ-ЮСИФИ)