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Мбаппе почувствовал дискомфорт перед игрой с «Аталантой», француза заменили в первом тайме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе почувствовал дискмофорт еще перед началом матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2), сообщает Actu Foot со ссылкой на клубное телевидение мадридцев.

На 10-й минуте форвард сборной Франции открыл счет, а на 36-й минуте сел в центре поля на газон из-за проблем с бедром, после чего ему оказали медицинскую помощь и заменили на Родриго.

По информации L'Equipe, 25-летний француз получил травму подколенного сухожилия левой ноги. В среду ему предстоит пройти медицинское обследование.

Килиан Мбаппе получил травму в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;. Как же не везет Мбаппе! Забил породистый гол «Аталанте» в Лиге чемпионов, а затем получил травму
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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