Мбаппе побил рекорд Роналду по голам в одном групповом этапе Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Француз отличился на 30-й минуте встречи. Форвард забил 12-й гол в седьмом для себя матче нынешнего розыгрыша ЛЧ.

Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду по голам в одном групповом или общем этапе Лиги чемпионов. Португалец забил 11 мячей за 6 матчей в групповой стадии турнира в сезоне-2015/16.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию всех 18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.