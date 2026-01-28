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28 января, 23:36

Мбаппе побил рекорд Роналду по голам в одном групповом этапе Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Француз отличился на 30-й минуте встречи. Форвард забил 12-й гол в седьмом для себя матче нынешнего розыгрыша ЛЧ.

Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду по голам в одном групповом или общем этапе Лиги чемпионов. Португалец забил 11 мячей за 6 матчей в групповой стадии турнира в сезоне-2015/16.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию всех 18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Онлайн трансляция матчей решающего, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов 28&nbsp;января 2026 года.Последний тур Лиги чемпионов — определяются все участники плей-офф: онлайн-трансляция матчей
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Да Луш (Лиссабон)
Бенфика
4:2
Реал

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Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
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