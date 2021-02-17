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Мбаппе ответил на вопрос о новом контракте с «ПСЖ»

02:36
Кильян Мбаппе. Фото ФК «ПСЖ».
Кильян Мбаппе. Фото ФК «ПСЖ».
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе после завершения первого матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) прокомментировал возможность подписания нового контракта с клубом.

«Мое будущее? Глупо было бы решать после одного матча. Это требует долгого осмысления. Я всегда говорил, что мне хорошо здесь, а такие матчи делают тебя еще более счастливым», — цитирует Мбаппе Marca.

Действующий контракт 22-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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