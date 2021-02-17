Мбаппе ответил на вопрос о новом контракте с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе после завершения первого матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) прокомментировал возможность подписания нового контракта с клубом.

«Мое будущее? Глупо было бы решать после одного матча. Это требует долгого осмысления. Я всегда говорил, что мне хорошо здесь, а такие матчи делают тебя еще более счастливым», — цитирует Мбаппе Marca.

Действующий контракт 22-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.