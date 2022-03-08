Мбаппе отправился с «ПСЖ» на матч против «Реала». Он получил повреждение на тренировке
Форвард «ПСЖ» Мбаппе отправился в Мадрид на матч с «Реалом»
«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые отправились на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
В заявку попал форвард парижан Килиан Мбаппе, который в понедельник получил повреждение на тренировке. Решение об его участии в матче будет приниматься непосредственно перед игрой.
Вторая встреча между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Первый матч завершился победой парижан благодаря единственному голу Мбаппе.
??? Le groupe parisien pour le d?placement ? Madrid ! #RMPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2022
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