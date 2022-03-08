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Мбаппе отправился с «ПСЖ» на матч против «Реала». Он получил повреждение на тренировке

Форвард «ПСЖ» Мбаппе отправился в Мадрид на матч с «Реалом»
Сергей Разин
корреспондент

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые отправились на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

В заявку попал форвард парижан Килиан Мбаппе, который в понедельник получил повреждение на тренировке. Решение об его участии в матче будет приниматься непосредственно перед игрой.

Вторая встреча между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Первый матч завершился победой парижан благодаря единственному голу Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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