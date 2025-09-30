Мбаппе опередил Мюллера в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».

Для 26-летнего француза эти голы стали 58-м и 59-м в турнире. Он вышел на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, опередив бывшего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера (57). На пятой строчке располагается экс-форвард «сливочных» Рауль (71). Лидером по данному показателю является нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду (140).

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Ранее форвард играл за «ПСЖ» и «Монако».