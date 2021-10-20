Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов признал, что матч получил тяжелым.

«В Лиге чемпионов приходится сложно, тут тяжело дается каждый матч. Дома при поддержке болельщиков мы смогли выйти на первое место в группе. Теперь сосредоточимся на том, чтобы не растерять своих позиций», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.