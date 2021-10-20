«В Лиге чемпионов тяжело дается каждый матч». Мбаппе — о победе над «Лейпцигом»
06:42
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов признал, что матч получил тяжелым.
«В Лиге чемпионов приходится сложно, тут тяжело дается каждый матч. Дома при поддержке болельщиков мы смогли выйти на первое место в группе. Теперь сосредоточимся на том, чтобы не растерять своих позиций», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032640--paris-vs-leipzig/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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