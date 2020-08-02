Мбаппе может успеть восстановиться к матчу против «Аталанты»
17:53
Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе может принять участие в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, 21-летний француз может успеть восстановиться после травмы лодыжки, полученной в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0). Сообщается, что нападающий восстанавливается быстрее, чем ожидалось.
Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Аталантой» пройдет 12 августа в Португалии.
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