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Мбаппе может успеть восстановиться к матчу против «Аталанты»

17:53
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе может принять участие в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 21-летний француз может успеть восстановиться после травмы лодыжки, полученной в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0). Сообщается, что нападающий восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Аталантой» пройдет 12 августа в Португалии.

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