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Майкл Оуэн уверен, что «Манчестер Сити» обыграет «Челси» в финале Лиги чемпионов

19:00
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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Чемпионат закончился несколько недель назад, так что у «Сити» было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому финалу. Это может сыграть только на руку Пепу Гвардиоле, и с учетом последних результатов «Челси», у которого наблюдается спад, трудно поставить на то, что «Манчестер Сити» не возьмет свой первый Кубок чемпионов.

Думаю, что «Челси» будет играть от обороны и пытаться поймать «Сити» на контратаках, но у «Ман Сити» настолько мощное нападение, что сдерживать их наступления будет очень непростой задачей. Учитывая это, предположу, что «Сити» победит 2:0 и возьмет свой первый Кубок чемпионов", — цитирует Оуэна официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры