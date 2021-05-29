Майкл Оуэн уверен, что «Манчестер Сити» обыграет «Челси» в финале Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».
«Чемпионат закончился несколько недель назад, так что у «Сити» было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому финалу. Это может сыграть только на руку Пепу Гвардиоле, и с учетом последних результатов «Челси», у которого наблюдается спад, трудно поставить на то, что «Манчестер Сити» не возьмет свой первый Кубок чемпионов.
Думаю, что «Челси» будет играть от обороны и пытаться поймать «Сити» на контратаках, но у «Ман Сити» настолько мощное нападение, что сдерживать их наступления будет очень непростой задачей. Учитывая это, предположу, что «Сити» победит 2:0 и возьмет свой первый Кубок чемпионов", — цитирует Оуэна официальный сайт УЕФА.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
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