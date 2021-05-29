Майкл Оуэн уверен, что «Манчестер Сити» обыграет «Челси» в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Чемпионат закончился несколько недель назад, так что у «Сити» было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому финалу. Это может сыграть только на руку Пепу Гвардиоле, и с учетом последних результатов «Челси», у которого наблюдается спад, трудно поставить на то, что «Манчестер Сити» не возьмет свой первый Кубок чемпионов.

Думаю, что «Челси» будет играть от обороны и пытаться поймать «Сити» на контратаках, но у «Ман Сити» настолько мощное нападение, что сдерживать их наступления будет очень непростой задачей. Учитывая это, предположу, что «Сити» победит 2:0 и возьмет свой первый Кубок чемпионов", — цитирует Оуэна официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).