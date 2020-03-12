Майкл Оуэн: «Пусть «Ливерпуль» и вылетел, но это по-прежнему лучшая команда Европы»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал вылет мерсисайдцев из 1/8 финала Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» в ответном матче на домашнем «Энфилде» (2:3, общий счет — 2:4).

— Мерсисайдцы вылетели из ЛЧ, теперь все большие команды вздохнули с облегчением, — приводит Goal.com слова Оуэна. — Пусть «Ливерпуль» и вылетел, но это без сомнения по-прежнему лучшая команда Европы. Я увидел потрясающие 90 минут в исполнении команды в матче с «Атлетико». Разницу сделали вратари. Уверен, футболисты «Атлетико» сидели в раздевалке, смотрели друг на друга и говорили: «Насколько же хороша была команда, которую мы только что обыграли. Мы никогда не делали ничего подобного». «Ливерпуль» просто выносил «Атлетико» все 90 минут основного времени, но устойчивость и выдержка мадридцев, а также случай, без которого в футболе не обойтись, решили исход матча.