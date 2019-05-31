Майкл Оуэн: "Если "Ливерпуль" не выиграет, это будет кинжалом по сердцу"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн считает, что поражение "красных" от "Тоттенхэма" в финале Лиги чемпионов станет трагедией. Также он отметил тройку нападаения "Ливерпуля": Мохамед Салах, Садио Мане и Роберту Фирмину.
- Нечасто удается собрать такую команду, - цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна. - Если они не выиграют в субботу, это будет кинжалом по сердцу каждого футболиста и болельщика "Ливерпуля".
Полузащита у "Ливерпуля" очень практичная. Хорошие игроки, но не такие, которые лишат защитников сна. Тройка нападения "Ливерпуля", напротив, наводит ужас. Очень интересно, кто выйдет у "шпор" в обороне и какая будет расстановка. Но я не вижу, как они могут выключить из игры Салаха, Мане и Фирмину.
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000984/match=2025486/?iv=true