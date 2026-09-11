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Олисе: «Бавария» продолжает гнуть свою линию, что бы ни случилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
Майкл Олисе.
Фото Reuters

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе прокомментировал победу над «Буде-Глимт» (5:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, была хорошая игра. Первый тайм получился немного сложным. Они низко оборонялись, пространства было мало. Но по мере раскрытия игры стали возникать моменты, и мы их использовали. «Бавария» продолжает гнуть свою линию, что бы ни случилось. В перерыве тренер сказал, чтобы мы просто продолжали играть в прежнем духе. Приятно играть в этой команде. Отлично понимаем друг друга, предвидим все движения. Когда все работает, то все хорошо и мы счастливы», — приводит официальный сайт УЕФА Олисе.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против «Викинга» (13 октября), а «Буде-Глимт» встретится с дортмундской «Боруссией» (14 октября).

Вратарь &laquo;Буде-Глимт&raquo; Никита Хайкин и&nbsp;полузащитник &laquo;Баварии&raquo; Джамал Мусиала.«Бавария» разгромила «Буде-Глимт» после травмы Хайкина, мощная победа «Комо» Фабрегаса и чудо «Ланса»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Майкл Олисе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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