Мауро Икарди: «Я еще не в стопроцентной форме»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди отметил, что его адаптация в Париже проходит успешно. В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0) его гол стал победным.

— Я очень доволен матчем, очень рад, что забил победный мяч, — цитирует L'Equipe Икарди. — Я еще не в стопроцентной форме. Но с голами чувствую себя увереннее. Моя адаптация в Париже проходит хорошо. Наличие испаноязычных игроков в «ПСЖ» облегчает это. Играть с такими хорошими футболистами очень легко и комфортно.