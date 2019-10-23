Маурисио Покеттино: «Выиграть у «Црвены Звезды» было очень важно, я очень доволен»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после победы над «Црвеной Звездой» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (5:0) отметил, что результат придаст команде уверенности.

— Результат был важен по двум причинам: для придания команде уверенности и трех очков в копилке, — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. — Это было очень важно, я очень доволен. Приятное ощущение. Становится очевидно, что все, что нам требовалось, это лишь время. И теперь надо продолжать двигаться вперед шаг за шагом.

В этом году мы поздно начали подготовку к сезону, но это не может служить оправданием. Если запаздываешь, то надо ускоряться. Медлить в нашей профессии нельзя. Но главное — сохранять спокойствие, не драматизировать ситуацию. Улыбаться в ответ на сложности, сохранять позитивный настрой и надеяться на следующие матчи.

Чувствую, что болельщики любят меня. Они должны знать, что и я их люблю, но на первом месте для меня сама команда. Ситуация была сложной, но мы показали, что мы — команда. Сейчас снова демонстрируем ту преданность своему делу, которую показывали ранее.

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