Маурисио Покеттино: "У меня особая привязанность к "Реалу"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Ливерпуля" опроверг слухи о том, что президент "Реала" Флорентино Перес запретил "шпорам" готовиться к игре на базе мадридцев, сообщает El Mundo Deportivo.

Финал ЛЧ "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" пройдет 1 июня в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано".

– Я просил "Реал" тренироваться на их тренировочной базе в Вальдебебас? Послушайте, Флорентино Перес – президент, который ознаменовал новую эпоху в "Реале", но я никогда не стал бы беспокоить мадридцев. Я испытываю особую привязанность к этому клубу, – приводит слова Поккетино El Mundo Deportivo.

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