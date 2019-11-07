Маурисио Покеттино: «Такие матчи делают коллектив более сплоченным»
05:42
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после победы над «Црвеной Звездой» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0) отметил, что доволен результатом.
— Я доволен результатом. Мы провели хороший матч и набрали три важных очка. Сон Хын Мин доказал, что у него крепкий характер. Горжусь этим парнем.
Такие матчи делают коллектив более сплоченным. Мы продолжаем решать свои задачи, и осталось набрать еще три очка, чтобы выйти в плей-офф. «Тоттенхэм» сейчас на ходу, и нам очень важно не сбавлять оборотов.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027074/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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