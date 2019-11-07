Маурисио Покеттино: «Такие матчи делают коллектив более сплоченным»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после победы над «Црвеной Звездой» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0) отметил, что доволен результатом.

— Я доволен результатом. Мы провели хороший матч и набрали три важных очка. Сон Хын Мин доказал, что у него крепкий характер. Горжусь этим парнем.

Такие матчи делают коллектив более сплоченным. Мы продолжаем решать свои задачи, и осталось набрать еще три очка, чтобы выйти в плей-офф. «Тоттенхэм» сейчас на ходу, и нам очень важно не сбавлять оборотов.

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