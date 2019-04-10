Маурисио Покеттино: "Отраженный Ллорисом пенальти придал нам уверенности"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Манчестер Сити" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Это была невероятная игра. Нам было тяжело. Но это все еще "Манчестер Сити", и нам все еще предстоит ответный матч. Мы довольны, так как мы показали отличное качество игры. Мы сыграли хорошо, но впереди еще 90 минут. Отраженный пенальти (Юго Ллорис отбил удар Серхио Агуэро – прим. "СЭ"), думаю, придал нам уверенности. Травма Кейна? Мы проверим завтра, но, похоже, он повредил ту же самую лодыжку, у него, видимо, такая же травма, как предыдущая. Нам будет его не хватать. Возможно, он пропустит остаток сезона. Нас это беспокоит. Мы надеемся, что все окажется не так серьезно. Но времен на восстановление немного. У него растяжение лодыжки. Посмотрим, как его организм отреагирует через несколько часов.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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