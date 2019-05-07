Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0.

- Йохан Кройф был гением, которым я всегда восторгался. Почти 20 лет я жил в одном с ним городе, но на другой его стороне. Я играл с его сыном Жорди. Он дарил вдохновение и был невероятным человеком. Мне очень приятно находиться здесь сейчас и готовиться к полуфиналу Лиги чемпионов, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Никто и не думал, что в последнюю неделю сезона у нас будет возможность выйти в финал Лиги чемпионов. Надо получить удовольствие от этого момента и верить в успех. Мы сейчас как во сне. Пять лет назад нашей задачей было ликвидировать разницу между нами и четверкой топ-клубов Англии. Затем - выйти в Лигу чемпионов. Затем - выйти в 1/8 финала. И вот мы играем в полуфинале. Никто не ожидал, что мы трижды подряд будем играть в Лиге чемпионов и дойдем до этой ее стадии.

Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

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