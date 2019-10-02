Маурисио Покеттино: «Нельзя после таких матчей врываться в раздевалку и начинать кричать друг на друга»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после разгрома от «Баварии» (2:7) в матче группового этапа Лиги чемпионов рассказал, в каком состоянии находится команда.

— Сейчас нужно держаться всем вместе, — приводит слова тренера Football London. — Конечно, все мы очень разочарованы. Нужно успокоиться. Нельзя после таких матчей врываться в раздевалку и на эмоциях начинать кричать друг на друга.

Оказались в очень непростой психологической ситуации. Но нужно двигаться дальше и не зацикливаться на результате.

По началу казалось, что это будет лучший матч сезона для нас. Но потом все перевернулось... Нужно понять, что мы потеряли только три очка.

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