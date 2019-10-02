Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: «Нельзя после таких матчей врываться в раздевалку и начинать кричать друг на друга»

01:02
Теги:

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после разгрома от «Баварии» (2:7) в матче группового этапа Лиги чемпионов рассказал, в каком состоянии находится команда.

— Сейчас нужно держаться всем вместе, — приводит слова тренера Football London. — Конечно, все мы очень разочарованы. Нужно успокоиться. Нельзя после таких матчей врываться в раздевалку и на эмоциях начинать кричать друг на друга.

Оказались в очень непростой психологической ситуации. Но нужно двигаться дальше и не зацикливаться на результате.

По началу казалось, что это будет лучший матч сезона для нас. Но потом все перевернулось... Нужно понять, что мы потеряли только три очка.

Тоттенхэм Хотспур — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир