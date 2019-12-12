Маурицио Сарри: «Поражение от «Лацио» не выбило «Ювентус» из колеи»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Туринцы вышли в плей-офф с первого места в группе.

- Матч не имел турнирного значения, но был важен для команды, — цитирует итальянского специалиста Sky Sport Italia — Мы показали, что не потеряли концентрацию, поражение от «Лацио» в чемпионате не выбило нас из колеи. Я благодарен команде, которая сыграла отлично, несмотря на ряд изменений в составе.

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