Маурицио Сарри: «От матча с «Атлетико» осталось горькое послевкусие»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после ничьей с «Атлетико» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда хорошо сыграла. По его мнению, туринцам нужно работать над концентрацией и стандартными положениями.

— Считаю, что мы хорошо играли, — цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. — От этой встречи осталось горькое послевкусие, поскольку нам казалось, что матч в наших руках. Мы должны уделить больше внимания «стандартам» и не терять концентрацию. Обязательно поработаем над этим.

Я поставил в «основу» Куадрадо, потому что ждал открытого футбола от этого матча и подумал, что он будет хорошо использовать свободные зоны благодаря своей скорости. Считаю, что мы хорошо работаем, и сегодня я наконец-то мог увидеть то, над чем мы работаем на тренировках.

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