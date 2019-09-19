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Маурицио Сарри: «От матча с «Атлетико» осталось горькое послевкусие»

07:46
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после ничьей с «Атлетико» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда хорошо сыграла. По его мнению, туринцам нужно работать над концентрацией и стандартными положениями.

— Считаю, что мы хорошо играли, — цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. — От этой встречи осталось горькое послевкусие, поскольку нам казалось, что матч в наших руках. Мы должны уделить больше внимания «стандартам» и не терять концентрацию. Обязательно поработаем над этим.

Я поставил в «основу» Куадрадо, потому что ждал открытого футбола от этого матча и подумал, что он будет хорошо использовать свободные зоны благодаря своей скорости. Считаю, что мы хорошо работаем, и сегодня я наконец-то мог увидеть то, над чем мы работаем на тренировках.

Атлетико — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027030/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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