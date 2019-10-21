Маурицио Сарри: «Не думаю, что Рэмси сыграет с «Локомотивом». Дибала и Игуаин в отличной форме»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом».

— К счастью, и Дибала, и Игуаин в отличной форме, — цитирует тренера официальный Twitter «Юве». — Я доволен в любом случае, кто бы из них не сыграл. Не думаю, что Рэмси сможет сыграть завтра. Он упорно работает, чтобы преодолеть мышечную усталость. Данилу хорошо работает, но я не думаю, что он уже готов сыграть 90 минут. У Криштиану Роналду просто невероятный менталитет. Он может отлично сочетать как личные цели, которые он ставит перед собой, так и командные. Я доволен прогрессом Рабьо. Всегда верил в его сильные качества. Чтобы найти правильный баланс в защите, нам удавалось сохранять стабильность в центре обороны. Но я надеюсь, что я смогу изменить состав в защите без ущерба для качества.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.