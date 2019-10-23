Маурицио Сарри: «Когда «Локо» выходит на поле с такой волей и агрессивностью, против него непросто»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Локомотивом» в групповом турнире Лиги чемпионов (2:1). Специалист в составе московской команды отметил автора гола Алексея Миранчука.

— «Локомотив» в своем чемпионате очень часто играет с четырьмя защитниками, а в Лиге чемпионов до этого действовал 4-1-4-1, — сказал Сарри. — Со вчерашнего дня мы были убеждены, что будет пять защитников, поэтому не ждали никакого сюрприза. Российские игроки очень хорошо действовали в защите. Жоау Мариу находится в очень хорошем состоянии.

Также мне понравился игрок, который действовал за Эдером — Алексей Миранчук. У него неплохая левая нога. Как я и говорил вчера, «Локомотив» — очень сильная команда. Когда они выходят на поле с такой волей и агрессивностью, против них непросто. Так они смогли получить результат в Леверкузене. Сегодня им это не удалось. (Игорь Рабинер)